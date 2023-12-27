أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني، أنه يمكن لكافة المترشحين للإنتفاع ببرنامج مساعدة الباعثين الشبان الراغبين في إحداث أو توسعة مشاريعهم في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، الإطلاع على قائمة المقبولين مبدئيا بكافة الولايات على منصة التسجيل www.moubadiroun.tn باستعمال المعرف وكلمة العبور التي تم استعمالها خلال عملية التسجيل أو الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني الراجعة لهم بالنظر.



وأضافت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أنه يمكن لغير المقبولين تقديم اعتراضاتهم في أجل أقصاه يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري عبر منصة التسجيل أو عبر الإيداع المباشر بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني مرجع النظر.





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ويشمل هذا البرنامج حصرا المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل، والذين شاركوا في البرنامج عبر التسجيل على المنصة www.moubadiroun.tn خلال الفترة المتراوحة من يوم 21 نوفمبر الى غاية يوم 3 ديسمبر الجاري.



يذكر ان برنامج "مبادرون" يهدف بالخصوص إلى مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة من خلال إسنادهم منح للمساهمة في تمويل مشاريعهم ومرافقتهم بعد الإحداث، وقد تم توقيع إتفاقة شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن في إطار الجزء الأول من هذا المشروع المنجز بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عبر تمكين الباعثين المتحصلين سابقا على اشعارات تمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من منح مالية لا يتجاوز سقفها 15 ألف دينار وفي حدود 50 بالمائة من كلفة المشروع لإحداث أو توسعة المشاريع التي يمكن تنفيذها قبل موفى شهر جانفي 2024.