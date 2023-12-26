نادي الشباب السعودي يقيل مدربه بيسكان

قررت ادارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم التخلي عن خدمات مدربه إيغور بيسكان لسوء النتائج بعد خسارته أمام الأخدود (0-1) في الجولة الثامنة عشرة من البطولة السعودية لكرة القدم حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الشباب قررت إقالة المدرب وتعيين سعد السبيعي مدرب الفريق الرديف في النادي بدلا عنه مؤقتا إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في البطولة السعودية للمحترفين برصيد 18 نقطة جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات وخسر في 8 مواجهات بعد 18 جولة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار