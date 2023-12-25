وزير التربية يؤكد أهمية تسريع التحضيرات لإطلاق منصة مدرسة تونس المستقبل

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين ، خلال اشرافه على جلسة عمل أهمية تسريع التحضيرات لإطلاق منصة مدرسة تونس المستقبل، وفق بلاغ للوزارة.



وتضم المنصة بدورها أربع منصات رقمية وهي منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومنصة معهدي للمدارس الإعدادية والمعاهد ومنصة الخدمات لفائدة أعوان الوزارة ومنصة مرصد عين لرصد الظواهر السلوكية المنافية لقواعد العيش المشترك.





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وبين وزير التربية أن منصة مدرسة تونس المستقبل صممت خصيصا لفائدة الفاعلين التربويين والاولياء لتمكينهم من النفاذ الى جملة من الخدمات الرقمية عن بعد.

وأشار إلى أن مواكبة التحول الرقمي ضرورة ملحة في العملية التعليمية لبلوغ الجودة.

وترتكز الاستراتيجية الرقمية لوزارة التربية على سلسلة من الإجراءات النوعية ،"ما يقتضي الاستعداد بشكل احترافي لوضع هذه المنصات حيز الاستعمال"، وفق الوزارة.

ودعا الوزير الى تعميق المقترحات التي تقدمت بها الإدارات المركزية بوزارة التربية في هذا السياق.





