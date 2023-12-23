تنظيم الدورة 42 للمهرجان الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى خلال الفترة من 25 الى 30 ديسمبر

تتميز الدورة الثانية والأربعين للمهرجان الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى، التي تنتظم خلال الفترة من 25 الى 30 ديسمبر الجاري بتنوع الفقرات وتلازم البعدين الاقتصادي والثقافي في الاركان القارة للمهرجان



وأفاد مدير الدورة رفيق بوسنينة في تصريح لصحفي "وات"، ان المهرجان الذي وضع تحت شعار "دورة فلسطين"، سيفتتح بإنجاز جدارية للفنان إسكندر تاج، ليكون الجمهور على موعد مع عدد من العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية والتنشيطية الموجهة لمختلف الاعمار، على غرار عرض الافتتاح لفرقة أجراس للفنان عادل بوعلاق وحفل الفنانة لبنى نعمان وسهرة الفنان ياسر الجرادي ومسرحية العاشقات

واضاف يوسنينة ان ندوة علمية فلاحية بعنوان "تعزيز النظام البيئي لشجرة الزيتون، لضمان استدامة وكفاءة القطاع" ستنعقد في اطار المهرجان، يوم 26 ديسمبر، كما سينتظم اليوم الثقافي يوم 27 ديسمبر، وسيواكب فعالياته سفير فلسطين بتونس حيث سيقع تسليط الأضواء على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



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وبين ان مهرجان الزيتونة، يتميز بتنظيم اليوم السياحي يوم 28 ديسمبر، والذي عادة ما يستقطب عددا هاما من السياح وتعرض فيه نماذج من المخزون التراثي لجهة القلعة الكبرى، وخاصة منها العادات والتقاليد الغذائية وطرق جني الزيتون، وتختتم الدورة بعروض فنية من بينها مجموعة البحث الموسيقي.