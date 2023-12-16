مندوبيات الأسرة والمرأة تواصل أنشطتها التحسيسية والتوعوية لفائدة الأطفال والأولياء

تُواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عبر مندوبياتها الجهويّة بمختلف الولايات، تنفيذ برامج جهويّة متنوّعة للتحسيس والتوعوية موجّه للأولياء و الأطفال وذلك في إطار الاحتفاء بشهر حماية الطفولة الذي انطلق من 20 نوفمبر و يتواصل إلى غاية 20 ديسمبر 2023 تحت شعار "يكبر ولا ينسى" حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت البلاغ في هذا الصدد الى أن الوزارة تعتزم تنظيم يوم تحسيسيّ توعويّ يوم 20 ديسمبر الجاري موجّه للأطفال والأولياء بالتعاون مع مركز الارشاد والتوجيه الأسري بغار الدماء بجندوبة حول "العنف وتأثيره على نفسية الطفل" و"التدخين وآثاره السلبية على صحة الطفل".





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وأضاف أنه تم في الإطار ذاته تنظيم جملة من الأنشطة التحسيسية لفائدة الإطارات التربويّة بالقطاع العام والخاص وبمؤسسات الطفولة بمختلف المعتمديات وكذلك أياما تكوينيّة لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين حول حقوق الطفل ودور مندوب حماية الطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة مكتب تونس.



كما تم بمختلف المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة برمجة وتنظيم عدد من الحلقات التحسيسية والحملات التوعوية حول حماية الطفل من العنف داخل الفضاء الأسري و حول حالات تهديد الأطفال بالمؤسسات التربوية الى جانب تنظيم قوافل تثقيفية تنشيطية وجلسات حوار مع الأطفال والأولياء بمشاركة إطارات المراكز ونوادي الأطفال المتنقلة ومركبات الطفولة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف وأشكاله وأسبابه والعنف المسلط على الطفل من منظور حقوقي قانوني وإجتماعي ونفسي، وكذلك مسألة التنمر في الوسط المدرسي.



وتضمّنت البرامج الجهوية أيضا أنشطة جماهيريّة تضمّنت حلقات وألعاب جماعيّة ومباريات ثقافيّة ترفيهيّة وفكريّة بين مختلف الأعمار وورشات رسم للأطفال حول حقوق الطفل وفعاليات للتعريف بالحملة الوطنيّة الإتصاليّة للتصدّي للعنف المسلط على الطفل الى جانب أنشطة موجهة للأطفال من حاملي الإعاقة وأولياءهم بمناسبة الاحتفال بشهر حماية الطفولة.



يُذكر أنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، كانت قد أعلنت يوم 20 نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عن انطلاق شهر حماية الطفولة وإطلاق الحملة الوطنية الإتصاليّة للتصدّي للعنف المسلط على الأطفال تحت شعار "يكبر ولا ينسى

