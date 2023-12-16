السفارة الأمريكية تعلن عن منح دراسيّة للتلاميذ والطلبة والباحثين التونسيين

فتحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقعها الرسمي منحا دراسيّة للتلاميذ والطلبة والباحثين التونسيين تتضمّن 5 برامج وهي فرص ممولة بالكامل يمكن الترشح لها من خلال الموقع الرسمي للسفارة .



وأوضحت السفارة الأمريكية بتونس أن البرنامح الأول يتمحور حول التمكين الاقتصادي و يشرف عليه المعهد الأمريكي لقادة الطلاب العالميين، فيما يخصّص البرنامج الثاني للشابات القائدات تحت عنوان ''برنامج مادلين أولبرايت القائدات الشابات".





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ويحمل البرنامج الثالث اسم '' فولبرايت للباحثين الزائرين'' والرابع هو برنامج ''ميبي'' للقادة الطلاب أما الخامس والأخير فهو برنامج ''نساء التكنولوجيا''.



ولفتت السفارة، الى أن البرنامج الأول الخاص بالقادة الطلاب العالميين للتمكين الاقتصادي، يحتوي تكوينا أكاديميا مكثفا قصير الأجل مدته خمسة أسابيع مضيفة، أن اطلاقه يهدف إلى تزويد مجموعات من الطلاب الجامعيين بفهم أعمق للولايات المتحدة مع تعزيز مهاراتهم القيادية

في نفس الوقت.



وأفادت، أن آخر أجل للتقدم للترشح لبرنامج التمكين الاقتصادي قد حدد يوم 19 ديسمبر الجاري وكذلك الموعد بالنسبة للترشح للبرنامج الثاني وهو برنامج الشابات القائدات المعروف باسم ''برنامج مادلين أولبرايت القائدات الشابات" كذلك برنامج الشابات القائدات وهو إقامة أكاديمية لمدة أربعة أسابيع تتخللها سلسلة من مناقشات الندوات والقراءات والعروض الجماعية والمحاضرات للشابات وزيارات ميدانية، وتنمية المهارات القيادية، والأنشطة الثقافية .



اما برنامج '' فولبرايت للباحثين الزائرين''، الذي حدد يوم 26 ديسمبر الجاري كآخر أجل للتقدم اليه وهو يقدم منحًا دراسية لحاملي درجة الدكتوراه لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه أو إلقاء محاضرات في الجامعات الأمريكية لمدة ثلاثة إلى عشرة أشهر.



وبرنامج ''ميبي'' للقادة الطلاب فقدد حددت آجال الترشح اليه الى غاية 3 جانفي القادم وهو برنامج تبادل مكثف لمدة خمسة أسابيع في الولايات المتحدة للطلاب الجامعيين والخريجين المترواحة أعمارهم من 20 إلى 24 سنة لتطوير مهارات القيادة وتوسيع فهمهم للمجتمع المدني وإدارة المشاريع وتنفيذها.



أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية كذلك برنامج ''نساء التكنولوجيا" الذي يمكن للباحثات التونسيات التقدّم اليه قبل انقضاء يوم 10 جانفي المقبل، وفق ما ذكرته السفارة الأمريكية بتونس مؤكدة أن هذا البرنامج يجمع القيادات النسائية الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع نظرائهن المهنيات في الولايات المتحدة في برنامج إرشاد وتبادل مدته خمسة أسابيع.