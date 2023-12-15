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بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يفوز على الاولمبي القليبي 3-صفر

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 20:12 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة على الاولمبي القليبي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-10 و25-17 و25-20 في المباراة المتقدمة لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي احتضنتها قاعة الزواوي بالعاصمة.

المجموعة الاولى
الجمعة 15 ديسمبر 2023
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قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - الاولمبي القليبي 3 - صفر

السبت 16 ديسمبر 2023
قاعة بوسالم س 16
مولدية بوسالم - مستقبل المرسى
قاعة بومهل البساتين س 16
بومهل البساتين - نادي حمام الانف

الترتيب
1-الترجي الرياضي 24 8
2-مولدية بوسالم 12 7
-الاولمبي القليبي 12 8
-مستقبل المرسى 12 7
5-نادي حمام الانف 4 7
6-بومهل البساتين 2 7

المجموعة الثانية
قاعة حمام الغزاز س 16
فتح حمام الغزاز - النادي الصفاقسي
قاعة العوينات سوسة س 16
النجم الساحلي - اتصالات صفاقس
قاعة البجاوي بصفاقس س 16
اتحاد نقل صفاقس - سعيدية سيدي بوسعيد


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