بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يفوز على الاولمبي القليبي 3-صفر

فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة على الاولمبي القليبي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-10 و25-17 و25-20 في المباراة المتقدمة لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي احتضنتها قاعة الزواوي بالعاصمة.



المجموعة الاولى

الجمعة 15 ديسمبر 2023



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قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - الاولمبي القليبي 3 - صفر



السبت 16 ديسمبر 2023

قاعة بوسالم س 16

مولدية بوسالم - مستقبل المرسى

قاعة بومهل البساتين س 16

بومهل البساتين - نادي حمام الانف



الترتيب

1-الترجي الرياضي 24 8

2-مولدية بوسالم 12 7

-الاولمبي القليبي 12 8

-مستقبل المرسى 12 7

5-نادي حمام الانف 4 7

6-بومهل البساتين 2 7



المجموعة الثانية

قاعة حمام الغزاز س 16

فتح حمام الغزاز - النادي الصفاقسي

قاعة العوينات سوسة س 16

النجم الساحلي - اتصالات صفاقس

قاعة البجاوي بصفاقس س 16

اتحاد نقل صفاقس - سعيدية سيدي بوسعيد

