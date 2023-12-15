انتخابات المجالس المحلية: انطلاق عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة نحو الهيئات الفرعية للانتخابات

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من مركز التخزين التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالوردية بتونس العاصمة ، نحو مختلف الهيئات الفرعية في كافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لتأمين يوم الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023.



وذكر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تليها خطوة اخرى جد هامة وتتمثل في قبول المواد الانتخابية في المخازن الجهوية وإعادة توضيبها والتثبت منها استعدادا لتوزيعها قبل يوم الصمت الانتخابي، على جميع مراكز ومكاتب الاقتراع.





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وأوضح ان نقل المواد الانتخابية وتوزيعها الذي تؤمنه المؤسستين الامنية والعسكرية، تسبقه عملية تثبت دقيق في مختلف المواد قبل ارسالها الى الفروع، مشيرا الى أن هذه المواد تشمل صناديق الاقتراع واوراق التصويت ومحاضر الاقتراع والفرز والمعدات المكتبية والحبر الانتخابي..



وأكد بوعسكر ان نجاح يوم التصويت يبقى رهين نجاح عملية توزيع المواد الانتخابية والتثبت منها تفاديا لأي خطأ امام العدد الكبير للدوائر الانتخابية والتي تفوق 2000 دائرة، ولكل منها ورقة انتخابية خاصة بها.



وذكر رئيس الهيئة بأن أكثر من 9 ملايين تونسي معنيون بالتصويت يوم الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس المحلية، وان الهيئة اعدت اكثر من 5 الاف مركز اقتراع و8 الاف مكتب اقتراع وحوالي 35 الف من الطواقم بين رؤساء واعضاء مراكز ومكاتب.



وبين ان الحملة الانتخابية المتواصلة الى يوم 22 ديسمبر الحالي، تسير بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل مخالفات تذكر للمترشحين او إحالة محاضر للنيابة ولا وجود لخطاب عنيف او دعوات للكراهية والعنف، عدا تجاوزات بسيطة على غرار التعليق خارج الاماكن المخصصة او استعمال علم الجمهورية.



واشار الى إحالة 18 شكاية على النيابة العمومية في تونس وفي بعض الجهات، في علاقة ببعض الانفلاتات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي وعدط من الصفحات والحسابات لغير المترشحين تستهدف العملية الانتخابية وهيئة الانتخابات والمترشحين ببث الاشاعات والاخباز الزائفة وخطابات العنف والكراهية.



ولاحظ أن عملية التثبت من مراكز الاقتراع متواصلة الى يوم التصويت، وأن حوالي 2 مليون و700 الف تونسي قاموا بهذه العملية الى حدود الليلة الماضية.



وذكر ان الهيئة أعدت ايضا موقعا الكترونيا candidats2023.isie.tn، لتمكين الناخب خاصة في المدن الكبرى، من التعرف على المترشحين في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها.

