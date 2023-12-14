بنزرت:إحالة ملف المنطقة السياحية سيدي سالم على انظار مصالح الادارة العامة للاقتناء و التحديد قصد اعداد مشروع امر الانتزاع للمصلحة العامة

أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بولاية بنزرت نهلة مومن ان لجنة الاستقصاء و المصالحة اتمت اليوم ختم اعمالها و انجاز التقرير الختامي الخاص بالتسوية العقارية للمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت الشمالية المعطل منذ سنة 2008. .



وبينت لمراسل "وات" بالجهة، ان اعمال اللجنة تمت تحت اشراف رئيس المجلس الجهوي للسياحة والي بنزرت سمير عبد اللاوي والقاضية الهام الشابي ،وبحضور ممثلي مختلف الهياكل والمصالح المعنية وسيتم عقب ذلك إحالة كامل الملف الى الادارة المركزية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية وتحديدا الادارة العامة للاقتناء و التحديد قصد اعداد مشروع امر الانتزاع ، بما سيمكن الوكالة العقارية السياحية من الانطلاق في التفويت في المقاسم لفائدة المستثمرين الراغبين في الانتصاب بالمنطقة.





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وكانت لجنة الاستقصاء والمصالحة الملتئمة في اكثر من جلسة عمل خلال شهر نوفمبر المنقضي باشراف والي بنزرت في اطار بحث السبل الكفيلة بتسوية التصفية العقارية للمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت الشمالية ، استمعت في اكثر من مرة الى جميع المواطنين ممن اتصلوا بمقر الولاية لتاكيد ملكيتهم في المنطقة والتحري في وثائقهم ، اعرب خلالها جميع المواطنين عن تثمينهم للمشروع وموافقتهم على مختلف الإجراءات الداعمة لتثمين المنطقة وتسوية الملف نهائيا خاصة وانها تعتبر من المناطق السياحية المطلوبة بكثرة من قبل العديد من المستثمرين للانتصاب بها وبعث مشاريع سياحية .