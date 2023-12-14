المخبر متعدد التخصصات لإدارة الأعمال الجامعة –الشركات بجامعة منوبة ينظم ندوة دولية حول تكامل التحولات الشاملة والدائرية التكنولوجية

ينظّم المخبر متعدد التخصصات لإدارة الأعمال الجامعة –الشركات بجامعة منوبة يومي 15 و16 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة السابعة من ندوته الدولية حول " تكامل التحولات الشاملة والدائرية التكنولوجية: التحديات والفرص للمنظمات وأصحاب المصلحة فيها".





وتنتظم هذه الندوة بالتعاون مع مركز أبحاث التسويق لأكاديمية التسويق بجامعة بورنماوث (المملكة المتحدة)، وTBS Education (برشلونة)، ومختبر المحاسبة والتدقيق والرقابة (إسبانيا) وعدد من منظمات المجتمع المدني كالجمعية التونسية للمحاسبة، وجمعية خريجي المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات وجمعية المنطقة الخضراء....



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ويشارك في فعالياتها أكثر من 250 باحثًا تونسيا وأجنبيا ومهنيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف التفكير في المزالق والعقبات التي تنشأ عن الهجرة نحو نماذج نمو جديدة وفي تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تشمل جميع الجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحكومية والتعليمية الفاعلة.

وسيتم خلال هذه الدورة إثارة الأفكار والتبادلات متعددة التخصصات في علوم الإدارة حول التحديات والظروف لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في حقبة ما بعد كوفيد19 ومناقشة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تكاملها وترسيخها في استراتيجيات المنظمات وأصحاب المصلحة فيها والتحديات الجديدة وتأثيرها على المنظمات وأصحاب المصلحة وعلى النظام البيئي بشكل عام، مع اقتراح استراتيجيات تتكيف مع الظروف الجديدة الناجمة عن الأزمة الصحية.

كما ستتيح الندوة تبادل آراء الأكاديميين الذين ينتمون إلى مجالات تخصصية مختلفة لعلوم الإدارة (المحاسبة، المالية، الإدارة، الموارد البشرية، التسويق) والمهنيين، حول التحديات الحالية والمحتملة التي يفرضها دمج أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الرقمنة في ظروف ما بعد الأزمة الصحية، من أجل تطوير شبكات التعاون حول القضايا المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاريع تعاونية مستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن المخبر المتعدد التخصصات لإدارة الأعمال بجامعةـمنوبة (LIGUE) تأسس سنة 1999. وهو أول مخبر في علوم التصرف في تونس. وقد تمكن طيلة هذه السنوات من البحث في جميع أبعاد الإدارة والتصرف بالارتكاز على واقع السياق الاجتماعي والاقتصادي التونسي.

ويضمّ المختبر أكثر من 150 عضوًا مقسمين إلى خمسة فرق بحثية تجمع مهارات من تخصصات مختلفة مثل المالية والمحاسبة والتسويق والإدارة بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية ومن العديد من المؤسسات الجامعية التونسية.





