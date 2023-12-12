مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل: عروض مسرحية متنوعة التعبيرات للاطفال من 12 بلدا

يضرب مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 17 الى 24 ديسمبر موعدا جديدا مع اطفال مدينة نابل والمدن المجاورة من خلال فعاليات الدورة 36 للمهرجان التي تتضمن 85 عرضا مسرحيا متنوعا بتعبيرات مختلفة من التمثيل الى المسرح الصامت الى مسرح الظل ومسرح العرائس للاطفال.





ويشارك في هذه العروض 12 بلدا من فلسطين والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والصين وايران والعراق والسعودية والامارات العربية المتحدة ومن ايطاليا واسبانيا بالاضافة تونس البلد المنظم.



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وفي هذا السياق بين عضو هيئة تنظيم مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل وامين مال المهرجان جوهر دنقير في تصريح لوكالة "وات" على هامش الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بدار الثقافة بنابل وخصصت لتسليط الضوء على ابرز محطات المهرجان، الى ان الدورة 36 التي تنتظم تحت شعار "مسرح الطفل والبيئة" ستكون وفية لروح مهرجان نيابوليس الدولي بتوفير فرص كبيرة لاطفال نابل والمدن المجاورة للاستمتاع بباقة من العروض المتنوعة الترفيهية والتثقيفية التحسيسية والتربوية على قيم التسامح والتحابب.

وقال المتحدث ذاته "انه رغم الصعوبات التي واجهتها هيئة المهرجان في تنظيم الدورة الجديدة بسبب غياب قاعات العرض وخاصة بعد غلق قاعة المركب الثقافي نيابوليس وغلق قاعة العروض البلدية، فانها تمكنت في الفترة الاخيرة من ايجاد حلول بفضل تدخل وزارة الشؤون الثقافية لاعادة فتح دار الثقافة بنابل وتهيئتها لتحتضن الجزء الابرز من العروض المسرحية مع برمجة عدد من العروض المسرحية بقاعة نزل النهرواس وبقاعة العروض بالمعهد الخاص المثالية".

ولاحظ ان هذه الدورة سيغيب عنها الجانب الاحتفالي خلال اليوم الافتتاحي اعتبارا للاوضاع الانسانية الحرجة التي يعيشها الاشقاء الفلسطينيون في غزة على ان يقتصر على تكريم الممثل ومصنع مسرح الدمى العرائسي المرحوم الاسعد المحواشي، مبرزا ان العروض المسرحية ستتوزع الى 56 عرضا داخل القاعات و25 عرضا خارج القاعات و4 عروض خارج ولاية نابل.

وكشف ان المهرجان سيتوزع في هذه الدورة على ثلاث محطات كبرى هي ايام نيابوليس لمسرح الطفل وايام نيابوليس لمسرح الخرافة بالاضافة الى مولود جديد بصبغة عالمية هو " ايام نيابوليس للمسرح المدرسي" بعروض من ليبيا والامارات ومصر وتونس من مؤسسات عمومية وخاصة.

واضاف انه هذه الدورة ستتضمن مجموعة من العروض التنشيطية التي ستجوب مدينة نابل طيلة اسبوع المهرجان ب4 عروض يومية بكل من الجرة والمحفر والاقواس والاحواش.

واوضح بخصوص العروض المسرحية المبرمجة انها تتوزع على 13 مسرحية من تونس و 12 مسرحية اجنبية بالاضافة الى 7 مسرحيات مدرسية من تونس و4 مسرحيات مدرسية اجنبية فضلا عن برمجة 5 ورشات تنشيطية للاطفال و 7 ورشات للكبار.

واشار من جهة اخرى الى ان هذه الدورة ستتضمن مجموعة من الندوات العلمية التي ستعنى ب" حقوق الطفل التونسي وحقوق الطفل الفلسطيني" و "ندوة مشروع ألف كاتب عربي " من العراق بالاضافة الى مائدة مستديرة " 60 سنة من المسرح المدرسي التونسي" فضلا عن تقديم كتاب البغدادي عون "التربية المسرحية والادماج الاجتماعي".