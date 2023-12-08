رئيس الحكومة يستقبل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني بالجزائر

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني بالجزائر علي عون، وذلك بحضور وزير الصحة علي مرابط، وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال.



ونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات التونسية الجزائرية الأخوية والمتميزة، التي تترجمها الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مثنيا على التعاون القائم بين تونس والجزائر في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال الصحي وصناعة الأدوية.





...



من جهته اعتبر وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، ان هذه الزيارة تندرج في اطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية التي انعقدت بالجزائر يومي 03 و04 أكتوبر الماضي، مؤكدا على انه يتم التنسيق حاليا على بعث مشاريع تعاون مشترك في مجال الصناعات الدوائية.