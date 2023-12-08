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الرابطة 2- نادي حمام الانف يتعاقد مع المدرب نوفل شبيل

Publié le Vendredi 08 Decembre 2023 - 09:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن نادي حمام الانف عن تعاقده مع المدرب نوفل شبيل للاشراف على فريق اكابر كرة القدم في بقية مشوار بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
واضاف فريق الضاحية الجنوبية في بلاغه ان نوفل شبيل سيباشر مهامه بدايةً من الأسبوع المقبل.

وياتي التعاقد مع نوفل شبيل بعد فك الارتباط مع المدرب سفيان الحيدوسي يوم الاثنين الماضي على اثر الخسارة امام شبيبة العمران بهدف دون رد.
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ويحتل نادي حمام الانف المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى بفارق 4 نقاط خلف جندوبة الرياضية متصدرة الترتيب.

يذكر ان نوفل شبيل كان يشرف خلال هذا الموسم على تدريب الترجي الجرجيسي قبل حصول القطيعة بين الطرفين يوم الاثنين الماضي.



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