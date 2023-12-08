إمضاء اتّفاقيّة تفاهم بين الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة والوكالة الوطنيّة للموادّ الصيدلانيّة الجزائرية

تمّ ، ظهر أمس الخميس، إمضاء اتّفاقيّة تفاهم بين الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة والوكالة الوطنيّة للموادّ الصيدلانيّة الجزائريّة، تشمل مجال التعاون وتبادل الخبرات وتوفير الاحتياجات في مجال الأدوية والتربصات، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الصحة.

وخصّصت الجلسة التي جمعت وزير الصحة، علي مرابط، بوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،علي عون، لاستعراض أوجه التّعاون بين البلدين الشّقيقين في مجال هيكلة المنظومات الدّوائيّة والصناعات الصيدلانيّة .

وتطرق الطرفان إلى سبل الاستفادة المشتركة من تجربة كلا البلدين بما يدعم الاستثمارات المشتركة لتغطية الحاجيات الوطنيّة من الأدوية ومزيد تعزيز فرص التّصدير والاستثمارات الخارجيّة.

و أكّد المرابط حرص الوزارة على تطوير منظومة الأدوية في تونس ودعم الإستثمارات والبحوث والتجديد في مجال الصناعات الصيدلانيّة، مبرزا أهمية التصورات المستقبلية المشتركة لتنفيذ شراكة مثمرة مع الجمهوريّة الجزائرية الدّيمراطيّة الشّعبية الشقيقة خاصة مع استكمال إرساء الوكالة الوطنيّة للأدوية ومواد الصحّة.



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ويذكر أن وزير الصّناعة والانتاج الصيدلاني الجزائري على عون، يؤدّي زيارة عمل إلى تونس تمتدّ ليومين مع وفد يرافقه.







