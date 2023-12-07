بنزرت:إزالة اكثر من 210 موضع انتصاب عشوائي وحجز كميات متنوعة من المواد الاستهلاكية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري

تمكنت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري من إزالة اكثر من 210 موضع انتصاب عشوائي بعدد من مناطق الولاية علاوة على تحرير عدة مخالفات وحجز كميات متنوعة من المواد الاستهلاكية ، بحسب ما فاد به مصدر امني مسؤول مراسل "وات" بالجهة .





وبين المصدر ذاته ان مجمل الحملات شملت بالخصوص الفضاءات المفتوحة على غرار سوق الصدقاوي وكامل محيطه ببنزرت المدينة ومنطقة جرزونة وأيضا منطقتي ماطر وتينجة وامكن خلالها حجز حوالي 600 كلغ من الملابس المستعملة وحجز كميات هامة من الفواكه الجافة والموز والتبغ والحليب مشيرا الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشانها لاعادة توزيعها في المسالك القانونية وضخ قيمتها في الخزينة العامة للدولة .



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كما تم خلال ذات الفترة تحرير 35 محضرا اقتصاديا و 22 محضرا صحيا ومواصلة تنفيذ قرارات هدم وإزالة لجملة من القررات البلدية المتعلقة ببناءات متداعية للسقوط وتمثل خطرا على عموم المواطنين وأيضا قرارات هدم لبنايءت مشيدة دون الصيغ القانونية .

يشار ان الفرق الرقابية المشتركة ذات الاختصاص تولت أيضا إيقاف عنصر مفتش عنه في 10 مناشير تفتيش لفائدة الجهات القضائية والأمنية كما تولت تنفيذ حملات حجز للحيوانات السائبة ، مع مواصلة اعمال منع الانتصاب في الأماكن غير المرخص فيها .