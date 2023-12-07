بنزرت: وصول سفينة محملة بـ13200 طن من الامونيتر الى ميناء منزل بورقيبة

رست اليوم بميناء منزل بورقيبة سفينة محملة بـ 13200طن من الامونيتر لفائدة المجمع الكيمائي التونسي ، وفق ما افاد به مراسل وات ببنزرت مصدر جهوي مسؤول.



وبين المصدر ذاته ان هذه الحمولة الجديدة هي الرابعة ضمن سلسلة الكميات المبرمجة للاستيراد من قبل المجمع الكيميائي التونسي والبالغةة حوالي 100 الف طن والموجهة للمجال الفلاحي .





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يشار الى بهدف احكام عملية التفريغ والتكييس الناجع لكامل لهذه الكميات من الامونيتر وتوجيهها لمصدرها في احسن الظروف تولى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت تفعيل اللجنة الجهوية المكلفة والتي تظم مصالح التنمية الفلاحية و الإدارة الجهوية للتجارة و المجمع الكيميائي التونسي والحرس الوطني والسلط المحلية والمينائية للمتابعة الميدانية واجراء ما يتعين للغرض بحسب مسؤولية كل هيكل .