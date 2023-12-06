تونس تطلق مشروع "طريق التراث العالمي لليونسكو" في خطوة لتوفير خدمة سياحة بديلة ومستمرة

أطلقت تونس، "طريق التراث العالمي لليونسكو " الممول أوروبيا، في خطوة لتثمين التراث الحضاري والثقافي والحفاظ على التراث المادي واللامادي وذلك عبر تطوير مسالك سياحية جديدة.



وشارك في حفل اطلاق هذه المبادرة، أمس الثلاثاء، وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، وسفير ألمانيا في تونس، بيتر بروغل.





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ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج "تونس وجهتنا" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية والتعاون الدولي الألمانية في اطار محور السياحة المستدامة الذي تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .



واكد لحسين أهمية المشروع في تطوير القطاع السياحي وتنويع المنتوج الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في أفق 2035 ومزيد العمل على تدعيم تنافسية الوجهة التونسية في الأسواق العالمية لجذب السياح.



واعتبر الوزير أنّ هذا المشروع، على غرار طريق "الأفلام السينمائية العالمية" و"طريق الطهي" و"طريق التجوال"، سيتيح فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية في عديد الجهات وفتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب استمرارية الموسم السياحي على مدار السنة.



و أشار الى وضع برنامج ترويجي يرتكز على الرقمنة للتعريف بالمشروع من خلال منصة تتضمن المسالك السياحية لفائدة أصحاب وكالات الأسفار والأدلاء السياحيين وأصحاب النزل والمؤسسات السياحية وذلك لأهمية دورهم في مزيد التعريف بهذه المسالك.