إمضاء اتفاق بين تونس وأرمينيا لإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

أمضت تونس وأرمينيا، أمس الثلاثاء، اتفاقا يقضي بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين، وفق بلاغ للخارجية.



وأمضى الاتفاق ومذكرة التفاهم كل من كاتب الدولة للشّؤون الخارجيّة منير بن رجيبة ونائب وزير الخارجية الأرميني"فان كوستيان" لدى ترؤسهما، أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية الأرمينية، التي تمحورت حول واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدفعها.





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وجرى بالمناسبة استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتمّ التأكيد على رفض العدوان الوحشي المتواصل الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمساكن في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق.



كما دعا الجانبان إلى توفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة، ووضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّطة على الفلسطينيين.



كما التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، نائب وزير الخارجية الأرميني الذي يترأس وفد بلاده في أشغال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين تونس وأرمينيا.



وتولّى نائب وزير الخارجية الارميني، تسليم وزير الخارجية رسالة دعوة موجهة إليه من نظيره الأرميني لأداء زيارة إلى يريفان.



ورحّب الوزير بهذه الدعوة، مؤكّدا عزمه على القيام هذه الزيارة في أقرب الآجال الممكنة.