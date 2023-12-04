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نادي حمام الانف - القطيعة بالتراضي مع المدرب سفيان الحيدوسي

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن النادي الرياضي لحمام الانف، اليوم الاثنين، عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب سفيان الحيدوسي بالتراضي.
وتاتي هذه القطيعة بعد هزيمة فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة امام ضيفه شبيبة العمران 0-1 امس الاحد في الجولة التاسعة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

ويحتل نادي حمام الانف بعد مرور تسع جولات المركز الثالث برصيد 17 نقطة متاخرا باربع نقاط عن المتصدر جندوبة الرياضية ونقطة واحدة عن الثاني شبيبة العمران.
...

واشار نادي حمام الانف الى انه سيقع الاعلان عن المدرب الجديد في الساعات القليلة القادمة.


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