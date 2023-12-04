حملة أمنية بقفصة تطيح ب340 عنصرا إجراميا مفتش عنهم وحجز مخدرات واموال

نظم يوم 30 نوفمبر 2023 إقليمي الأمن والحرس الوطنيّين بقفصة حملة أمنيّة شملت كامل الولاية أسفرت عن إلقاء القبض على 340 شخصا مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة،كما تم تحرير 774 بين مُخالفات ومحاضر مرُوريّة مُختلفة و حجز 24 رُخصة سياقة مُعلقة الصّلوحيّة و6 سيّارات مٌفتش عنها،و258 درّاجة ناريّة و6 سيّارات غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة.



كما تم ايضا حجز 38 كبسولة و113 غ من مُخدّر الكوكايين وكمية من مُخدّر القنب الهندي وكمية من الأقراص المخدّرة ومبلغ مالي يُقدّر بأكثر من 10 آلاف دينار مُتأتٍ من عائدات الترويج والإحتفاظ بـ 06 أشخاص وحجز 12590 كلغ من المخللات غير صالحة للإستهلاك.





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وفي مجال التهريب والإحتكار والمضاربة تمّ حجز 1452 عُلبة سجائر مُختلفة الأنواع و369 لتر من الزيت النباتي و881 كلغ من مادة الفارينة و1190 كلغ من السكر و3120 علبة عصير و2000 لتر من المحروقات و102 لتر من الحليب و 446 كلغ من العجين.