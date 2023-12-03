الرابطة 2 (الجولة9 - الدفعة2) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :



الاحد 3 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى



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ملعب رادس

النجم الرادسي - النادي القربي 2- صفر

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - شبيبة العمران صفر-1



السبت 2 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس 1-صفر

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - شبيبة القيروان 1-صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 1-صفر

ملعب حشاد اريانة

جمعية اريانة - هلال مساكن 2-2



الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 21 8

2- شبيبة العمران 18 8

3-نادي حمام الأنف 17 8

4-النجم الرادسي 16 9

5-النادي القربي 14 8

6-هلال مساكن 12 9

7-امل حمام سوسة 10 8

8-شبيبة القيروان 9 8

-- جمعية اريانة 9 8

10-مستقبل وادي الليل 8 8

11-مرجان طبرقة 7 9

12-سبورتينغ بن عروس 5 9

13-القلعة الرياضية 4 8



المجموعة الثانية

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - نسر جلمة صفر-صفر

ملعب 2 مارس صفاقس

المحيط القرقني - هلال الشابة 1- 1

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة صفر-1

ملعب قابس

الملعب القابسي - مكارم المهدية 1-1

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - مستقبل قابس 1-4



السبت 2 ديسمبر 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - الترجي الجرجيسي صفر - صفر



الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 20 9

2-مستقبل قابس 18 8

3-الترجي الجرجيسي 17 8

4-امل جربة 14 8

5-الملعب القابسي 12 8

6-امل الرقبة بتطاوين 10 8

-- مكارم المهدية 10 8

--سبورتينغ المكنين 10 9

9-اولمبيك مدنين 9 8

--اولمبيك سيدي بوزيد 9 9

11-نادي محيط قرقنة 5 8

--نسر جلمة 5 9

13-مستقبل الرجيش 2 8



