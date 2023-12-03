الرابطة 2 (الجولة9 - الدفعة2) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
الاحد 3 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
الاحد 3 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي - النادي القربي 2- صفر
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - شبيبة العمران صفر-1
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس 1-صفر
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة القيروان 1-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 1-صفر
ملعب حشاد اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن 2-2
الترتيب ن ل
1-جندوبة الرياضية 21 8
2- شبيبة العمران 18 8
3-نادي حمام الأنف 17 8
4-النجم الرادسي 16 9
5-النادي القربي 14 8
6-هلال مساكن 12 9
7-امل حمام سوسة 10 8
8-شبيبة القيروان 9 8
-- جمعية اريانة 9 8
10-مستقبل وادي الليل 8 8
11-مرجان طبرقة 7 9
12-سبورتينغ بن عروس 5 9
13-القلعة الرياضية 4 8
المجموعة الثانية
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - نسر جلمة صفر-صفر
ملعب 2 مارس صفاقس
المحيط القرقني - هلال الشابة 1- 1
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة صفر-1
ملعب قابس
الملعب القابسي - مكارم المهدية 1-1
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - مستقبل قابس 1-4
السبت 2 ديسمبر 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - الترجي الجرجيسي صفر - صفر
الترتيب ن ل
1-هلال الشابة 20 9
2-مستقبل قابس 18 8
3-الترجي الجرجيسي 17 8
4-امل جربة 14 8
5-الملعب القابسي 12 8
6-امل الرقبة بتطاوين 10 8
-- مكارم المهدية 10 8
--سبورتينغ المكنين 10 9
9-اولمبيك مدنين 9 8
--اولمبيك سيدي بوزيد 9 9
11-نادي محيط قرقنة 5 8
--نسر جلمة 5 9
13-مستقبل الرجيش 2 8
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