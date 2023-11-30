بنزرت: إنطلاق أشغال مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري بشاطئ رفراف في موفى ديسمبر المقبل

التأمت، اليوم الخميس، بمقر بلدية رفراف من ولاية بنزرت، جلسة عمل قطاعية أشرف عليها والي الجهة، سمير عبد اللّاوي، وتضمّنت تقديم مكونات مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري برفراف المنجز من قبل مصالح الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والاسكان.



وأكّد الوالي بالمناسبة على أهمية المشروع في الحفاظ على البنية التحتية البيئية لمنطقة المشروع ومحيطها، وتأمينها من حالات الانجراف البحري التي شهدتها لأسباب طبيعية وبشرية، مشدّدا على بعد المشروع التنموي والاجتماعي باعتبار ما تتميز به المنطقة من خصوصيات إيكولوجية وطبيعية هشة ومميزاتها التنشيطية وإستقطابها للسياح.

ودعا إلى إتمام الاشغال في الابان وقبل الموسم الصيفي المقبل وفق كراسات الشروط وبالجودة والنجاعة المطلوبتين، والتركيز على الرقابة القبلية والآنية والبعدية لمختلف مراحل الصفقة.



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ولاحظ والي بنزرت أن جميع الهياكل الرسمية والمجتمعية حريصة على تقديم العون للمقاولات المكلّفة من أجل تسريع الاشغال دون تسرع وفضّ أي مشغل عالق أو طارئ، وتأمين وظيفية المشروع ككل، داعيا مصالح الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للتسريع في إنجاز جلسة عمل عاجلة مع جميع المتدخلين المحليين والجهويين لحسن تنسيق التدخلات المستوجبة.

وتبلغ كلفة مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري بمنطقة رفراف حوالي 2،1 مليون دينار، ويتضمن تهيئة الحاجز على مسافة 400 متر خطي من خلال إنجاز 6 مدارج حجرية جديدة مؤدية للبحر، وإعادة بناء وتهيئة المجبد، وتهيئة الرصيف المحاذي للحاجز ووضع طبقة من الحجارة وإزالة المواد الحجرية المتآكلة .

كما تناولت الجلسة في جانب منها تقدم أشغال الدراسة الخاصة بحماية منطقة صونين من الانجراف البحري المنجزة من قبل الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بكلفة 171 الف دينار، علاوة على سير العمل والبرامج الاستثمارية البلدية الموجهة لمزيد تعزيز جودة الحياة لآهالي ومتساكني المنطقة.