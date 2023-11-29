وزارة التّربية تدعو المعلمين والأساتذة النواب الى امضاء عقود جديدة تنص على الترفيع في اجورهم الى 1250 د

دعت وزارة التربية منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبات الجهوية الراجعين اليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023



وكشفت الوزاة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ان مصالحها قامت بإرسال العقود في صيغتها الجديدة الى المندوبيات الجهوية للتربية، والتي تنص على الترفيع في اجور المعلمين والاساتذة النواب الى 1250 دينار بداية من سبتمبر 2023، بعدما كانت في 750 دينار شهريا.





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وشددت على "أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرسون النواب في إطار مبادئ الانصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة.



وسيتم قريبا صرف أجور ومستحقات المعلمين والأساتذة النواب أو الأساتذة المتعاقدين بمفعول رجعي من سبتمبر 2023 حسب ذات البلاخ الذي ارجع تأخر صرف الاجور الى التغيير الذي شمل صيغة العقد بعد الترفيع في الأجور.

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وياتي الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط احكام خاصة بعقود تسديد الشُغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية.



واعتبرت الوزارة، ان المصادقة على هذا الأمر تؤكد الحرص على تحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرّسين النواب من أجل تأدية واجبهم التّربوي والبيداغوجي في ظروف أفضل.



وياتي بلاغ الوزارة، متزامنا مع تنظيم تنسيقيات للمعلمين والأساتذة النواب لاحتجاجات، طالب خلالها المعلمين والأساتذة النواب بتسوية وضعياتهم، فيما اقرت وزارة التربية الزيادة في أجورهم، على ان تصل المنحة الى 1500 د بحلول 2024.