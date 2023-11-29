مسرحيتان تونسيتان ضمن 20 عملا يشارك في الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي في جانفي المقبل

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن قائمة العروض التي ستشارك في الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي، الذي تستضيفه بغداد من 10 إلى 18 جانفي 2024.



وتم الكشف عن اختيار 20 عملا مسرحيا من بينها مسرحيتان تونسيتان هما "حلمت بيك البارح"، من تونس، للمسرح الوطني التونسي، تأليف لبنى مليكة، إخراج لبنى مليكة وإبراهيم جمعة، و"غداً وهناك"، من تونس، المسرح الوطني، تأليف نعمان حمدة ومريم الصوفي، إخراج نعمان حمدة.

وتكونت لجنة انتقاء العروض التي ترأسها يوسف عايدابي من السودان من المعز حمزة من تونس، وعبد المجيد الهواس من المغرب، ومحمد خير الرفاعي من الأردن، ومهند هادي من العراق.



...





وتتنافس الأعمال المشاركة في ثلاثة أقسام منها بالخصوص القسم الأول الخاص بجائزة «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي»، والذي يتضمن 13 عملا متنافسا منها المسرحيتان التونسيتان، إلى جانب قسمين (مسارين) آخرين سيتم فيهما عرض 7 أعمال مسرحية.



ويضم القسم الأول إلى جانب العملين التونسيين "حلمت بيك البارح" و"غدا وهناك" المسرحيات التالية :



«إكستازيا»، من المغرب، لمؤسسة أرض الشاون للثقافات، تأليف وإخراج ياسين أحجام.

«الجلاد»، من الإمارات، لمسرح خورفكان للفنون، تأليف أحمد الماجد، إخراج إلهام محمد.

«بيت أبو عبد الله»، من العراق، للفرقة الوطنية للتمثيل، تأليف وإخراج أنس عبدالصمد.

«تكنزا قصة تودة»، من المغرب، لفرقة فوانيس المسرحية، تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، إخراج أمين ناسور.

«ثورة»، من الجزائر، للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس، عن «الجثة المطوقة» لكاتب ياسين، إعداد هشام بوسهلة ويوسف ميلة، إخراج عبدالقادر جريو.

«حياة سعيدة»، من العراق، لنقابة الفنانين العراقيين - المركز العام، تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إخراج كاظم نصار.

«زغنبوت»، من الإمارات، لمسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبدالله، إخراج محمد العامري.

«سدرة الشيخ»، من عُمَان، لفرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية، عن رواية «الشيخ الأبيض» للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اقتباس وإخراج عماد محسن الشنفري.

«صفصاف»، من العراق، للفرقة الوطنية للتمثيل بالتعاون مع مشغل دنيا للإنتاج السينمائي والمسرحي، تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي.

«صمت»، من الكويت، لمسرح سليمان البسام، تأليف وإخراج سليمان البسام.

«فريمولوجيا»، من الأردن، تأليف وإخراج د. الحاكم مسعود