بنزرت: تسليم 10 أكشاك مهيئة لعرض وبيع الفخار السجناني في اطار اختتام برنامج "حراير سجنان"





وأضاف دجبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن برنامج " حراير سجنان" يندرج في إطار مشروع السياحة المستدامة وهو عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية في إطار برنامج "تونس وجهتنا" الذي تنفذه وكالة التعاون الفني الألمانية بالشراكة مع وزارة السياحة.

وأوضح أن هذه الاكشاك الجديدة ستساعد الحرفيين والحرفيات على حسن ترويج منتجاتهم وإعطاء القيمة المضافة العالية لقطاع فخار سجنان المسجّل ضمن التراث اللامادي لليونسكو وبات اشعاعه دوليا وعالميا، علاوة على تمكين المنتفعين من تحسين مداخيلهم وضمان ديمومتها.

تسلّم عدد من حرفيي وحرفيات الفخار بمعمتدية سجنان من ولاية بنزرت، في موفى الأسبوع الجاري، 10 أكشاك مهيئة بطريقة مجدّدة وعصرية لعرض وبيع الفخار السجناني، وذلك في اطار اختتام برنامج " حراير سجنان" المنجز من قبل جمعية "شباب من اجل مواطنة فاعلة"، بإشراف وزارة السياحة وبالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبتمويل يعادل 260 الف دينار من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الفني، وفق رئيس الجمعية كمال دجبي.وأضاف دجبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن برنامج " حراير سجنان" يندرج في إطار مشروع السياحة المستدامة وهو عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية في إطار برنامج "تونس وجهتنا" الذي تنفذه وكالة التعاون الفني الألمانية بالشراكة مع وزارة السياحة.وأوضح أن هذه الاكشاك الجديدة ستساعد الحرفيين والحرفيات على حسن ترويج منتجاتهم وإعطاء القيمة المضافة العالية لقطاع فخار سجنان المسجّل ضمن التراث اللامادي لليونسكو وبات اشعاعه دوليا وعالميا، علاوة على تمكين المنتفعين من تحسين مداخيلهم وضمان ديمومتها.

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وأضاف أن مشروع " حراير سجنان" يهدف أساسا الى مزيد التعريف بما تزخر به ولاية بنزرت، ولاسيما معتمدية سجنان، من مميزات وخصوصيات تراثية وسياحية إيكولوجية ذات اشعاع دولي وعالمي في مجال صناعة الفخار، ومزيد التعريف بإبداعات حرفيات سجنان ومساعدتهم في مجالات التسويق والتجديد.

وبين أن المشروع شمل اعادة تهيئة 7 اكشاك لبيع وعرض منتوجات فخار سجنان المنتصبة بالمنطقة والمنجزة منذ سنة 2010، وصيانة 3 أكشاك إضافية، إلى جانب تنظيم عدد من المعارض بكامل معتمديات الولاية وكامل البلاد من اجل مزيد التعريف بفخار سجنان، وتمكين الحرفيات والحرفيين من مواكبة عدد من الدورات التكوينية والورشات العلمية في مجال صناعة الفخار وأيضا في مجالات التسويق والتواصل والتصرف المالي والإداري

وتم بالمناسبة اعداد كتيب حول خصوصيات منتوج الفخار السجناني، وانجاز موقع للتعريف بالفخار السجناني وحرفياته تحت اسم "حراير سجنان" وموقع للترويج الالكتروني ، وانجاز مجموعة من المشاريع الصغرى المستدامة في المجال وغيرها من الانشطة والبرامج التشاركية تحت اشراف ومتابعة خبراء من الجمعية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت وبلديات الحشاشنة وسجنان وبنزرت والسلط الجهوية ببنزرت والمحلية، وجمعية زهوة.