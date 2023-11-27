بنزرت: إرساء باخرة محملة بأكثر من 10.5 الاف طن من مادة الامونيتر بميناء منزل بورقيبة

رست، ليلة امس الاحد، بميناء منزل بورقيبة ببنزرت، باخرة محملة بـ10.529 الاف طن من مادة نيترات الامونيتر قادمة من روسيا لفائدة المجمع الكيمياوي، كما تمكنت باخرة محملة بالحديد الموجه للتصدير واخرى كانت راسية منذ مدة بحوض الانتظار بميناء بنزرت التجاري من المغادرة، وذلك خلال الفتحة الفنية الجديدة للجسر المتحرك التي اقرتها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بحضور مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية صلاح الزواري، ومختلف الأطراف والهياكل المعنية.وبينت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني لصحفي "وات" ان الفريق الفني المتعهد بالاشغال، سيواصل العمل بذات الحرص على تعزيز وظيفية المنظومة الفنية والالكترونية والكهروميكانية الجديدة للجسر، من خلال الفتحات الفنية الليلية، بالتوازي مع مواصلة استكمال بقية عناصر الصفقة البالغ اعتماداتها 4.6 مليون دينار.