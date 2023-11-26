بطولة انقلترا الممتازة ـ توتنهام يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي وفيلا يتقدم للمركز الرابع

تلقى توتنهام هوتسبير الهزيمة الثالثة على التوالي في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام أستون فيلا في مباراة ممتعة ومليئة بالفرص اليوم الأحد.

وتفوق فيلا على توتنهام في الترتيب ليتقدم للمركز الرابع بفضل فوزه الأول خارج ملعبه منذ أكثر من شهرين بقليل لكن ذلك لم يكن ممكنا في الشوط الأول الذي كانت الغلبة فيه لصالح صاحب الأرض.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مستحق عن طريق تسديدة من جيوفاني لو سيلسو بدلت اتجاهها في الدقيقة 22 وكان من الممكن أن يعزز توتنهام النتيجة بسهولة قبل أن يدرك باو توريس التعادل بضربة رأس قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واستمرت فرص الفريقين بعد الاستراحة، لكن فيلا اقتنص الفوز بهدف رائع من أولي واتكينز بعد مرور نحو ساعة من البداية بعد تمريرة رائعة من يوري تيليمانس.



...



وتصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بشكل رائع لفرصتين وأطلق بن ديفيز ضربة رأس أعلى العارضة من فرصة ذهبية وسدد بيدرو بورو في القائم لصاحب الأرض، الذي غاب عنه الحظ، وتعرض أيضا لضربة إضافية بإصابة أخرى بعد خروج رودريغو بنتانكور من الملعب في الشوط الأول.

ويملك فيلا المتألق بقيادة المدرب أوناي إيمري 28 نقطة من 13 مباراة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث ونقطتين عن أرسنال المتصدر.

أما توتنهام، الذي لم يخسر في أول عشر مباريات بالبطولة تحت قيادة مدربه الجديد آنجي بوستيكوجلو حتى الهزيمة المثيرة 4-1 على ملعبه أمام تشيلسي، فيسير من تعثر إلى آخر.

وتراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 26 نقطة وسيلتقي مع مانشستر سيتي حامل اللقب خارج أرضه الأسبوع المقبل.

وأصبح توتنهام المبتلى بالإصابات أول فريق منذ ليستر سيتي في 2014 يخسر ثلاث مباريات متتالية في البطولة الممتازة رغم تقدمه 1-صفر، حيث كان متقدما أيضا على تشيلسي وولفرهامبتون واندرارز.

