انطلاق استغلال خط جديد رقم 433 الاثنين 27 نوفمبر 2023 لربط المحمدية بمحطة "سليمان كاهية"

تنطلق شركة نقل تونس في استغلال خط جديد للحافلات يحمل الرقم 433، بداية من الاثنين 27 نوفمبر 2023، لتأمين النقل بين احياء الطيب المهيري وكوير والبنزرتي وبئر الجزار وربطهم بخط القطار السريع بوقطفة وخط المترو رقم 4.



وأكدت شركة نقل، تونس في بلاغ لها، الثلاثاء، أن هذا الخط الجديد سيدعم عرض النقل الحالي بالجهة عبر كل من الخط "33 أ" الذي يربط حي الطيب المهيري بالمحطة الرئيسة "الحبيب ثامر" وعبر سيدي حسين والخط "24 خ" الرابط بين حي حشاد بالمحمدية بمحطة الترابط "المنتزه" بالمروج عبر فوشانة.





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وأوضحت ان مسلك الخط الجديد 433، الذي يمتدّ على مسافة 9ر21 كلم، سيكون ذهابا من محطة الترابط "سليمان كاهية" ومفترق وادي قريانة وشارع النخيل ومفترق بن دحة والطريق السريعة الغربية ومفترق برج شاكير حيومفترق بئر الجزار المرناقية وطريق بئر الجزار وطريق العطار فمفترق حميم بورقبة وطريق بيرين ومفترق بيرين الفحص المرناقية وحي البنزرتي ومفترق بيرين بوحامد وطريق بيرين ومفترق مدرسة بيرين وحي كويّر ومفترق المحمدية ثم حي الطيب المهيري (نهاية الخط).



وسيتخذ الخط 433 إيابا نفس المسلك المذكور في الاتجاه المعاكس.



وستنطلق أولى السفرات الصباحية على الساعة 5 و15 دق من حي الطيب المهيري وعلى الساعة 6 و15 دق من محطة الترابط حافلة/مترو "سليمان كاهية". في حين سيكون موعد آخر سفرة على الساعة 18 و40 دق من محطة الترابط حافلة/مترو "سليمان كاهية" وعلى الساعة 17 و25 دق من حي الطيب المهيري.



وتم تحديد تعريفة الحافلة (تعريفة موحدة) بسعر 1000 مي وتعريفة ترابط حافلة ومترو (تعريفة موحدة) بسعر 1500 مي.



وضبطت تعريفة بقية سندات النقل بالنسبة للحافلة فقط بسعر 9 دنانير لكنش 10 تذاكر وبقيمة 8 د للبطاقات الأسبوعبة و40 د للإشتراك الشهري و400 د بالنسبة للإشتراك السنوي و150ر53 د للإشتراك المدرسي.



وحددت الشركة، أيضا، تعريفة بقية سندات النقل بالنسبة للترابط حافلة- مترو في مستوى 500ر13 د لكنش العشرة تذاكر و12 د للبطاقات الأسبوعية و55 د بالنسبة للإشتراك الشهري و550 د للإشتراك السنوي في حين أقرت الاشتراك المدرسي بقيمة 150ر53 د.