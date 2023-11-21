إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وحجز مراكب حديدية وبحرية

أحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 709 أشخاص من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء، وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء الإدارة العامة للحرس الوطني.

كما ضبطت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس في عمليات استباقية 05 أشخاص مفتش عنهم بين منظمين ووسطاء، وتم حجز 17 مركب حديدي و17 محرك بحري بالإضافة إلى وسيلتي نقل يقع استعمالهما في نقل المجتازين

وأفادت ادارة الحرس بأن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





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