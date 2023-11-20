الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور على دفعات انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :



السبت 25 نوفمبر 2023

المجموعة الثانية



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في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي بالمتلوي





الأحد 26 نوفمبر 2023

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين



الترجي الرياضي التونسي (معفى)



المجموعة الأولى

الاحد 26 نوفمبر 2023

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة - الملعب التونسي

في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببنقردان - المستقبل الرياضي بسليمان



الخميس 14 ديسمبر 2023

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - النجم الرياضي الساحلي



الأولمبي الباجي (معفى)





