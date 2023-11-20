الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور على دفعات انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :
السبت 25 نوفمبر 2023
المجموعة الثانية
السبت 25 نوفمبر 2023
المجموعة الثانية
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالمرسى
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي بالمتلوي
الأحد 26 نوفمبر 2023
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين
الترجي الرياضي التونسي (معفى)
المجموعة الأولى
الاحد 26 نوفمبر 2023
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الملعب التونسي
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببنقردان - المستقبل الرياضي بسليمان
الخميس 14 ديسمبر 2023
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - النجم الرياضي الساحلي
الأولمبي الباجي (معفى)
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