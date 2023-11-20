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الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

Publié le Lundi 20 Novembre 2023 - 13:30 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور على دفعات انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :

السبت 25 نوفمبر 2023
المجموعة الثانية
...

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - المستقبل الرياضي بالمرسى
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي بالمتلوي


الأحد 26 نوفمبر 2023
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين

الترجي الرياضي التونسي (معفى)

المجموعة الأولى
الاحد 26 نوفمبر 2023
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الملعب التونسي
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببنقردان - المستقبل الرياضي بسليمان

الخميس 14 ديسمبر 2023
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - النجم الرياضي الساحلي

الأولمبي الباجي (معفى)




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