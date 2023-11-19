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الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه بنابل (الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 19 Novembre 2023 - 16:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت دوريّة مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية (ولاية نابل)، ومصلحة التوقّي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بنابل، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأحد، بأنّ الموقوف محكوم عليه بالسجن لمدة سنتين و 3 أشهر، مضيفة أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه إثر مراجعة النيابة العمومية.


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