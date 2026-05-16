عشرات آلاف المحتجين في أنحاء لندن في مسيرتين متضادتين

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 20:22
      
توافد عشرات الآلاف من المحتجين إلى لندن للمشاركة في مسيرتين متعارضتين؛ الأولى بعنوان "وحّدوا المملكة" نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، والثانية تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

ونشرت الشرطة أكثر من 4 آلاف عنصر أمن في العاصمة، وأقامت ما وصفته بـ"منطقة عازلة" بين المسيرتين، كما استخدمت طائرات مسيرة وخيالة وكلاباً بوليسية، مع إبقاء مركبات مدرعة في حالة جاهزية.


وقالت شرطة العاصمة إن العملية تُعد من أكبر العمليات الأمنية التي تشهدها المدينة منذ سنوات، ويأتي ذلك بالتزامن مع توافد عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى ملعب ملعب ويمبلي لحضور نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت.


نفذت الشرطة 31 عملية اعتقال حتى الساعة 16:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي "في إطار العملية بأكملها".

وأضافت الشرطة: "ورغم أن هذا العدد قد يبدو مرتفعاً، فإن الاحتجاجين سارا حتى الآن من دون حوادث كبيرة تُذكر".

ولم توضح الشرطة طبيعة التهم أو ما إذا كانت جميع الاعتقالات مرتبطة بفعالية واحدة.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق توقيف رجلين قرب محطة يوستن، أحدهما مطلوب للاشتباه بتورطه في جريمة إلحاق أذى جسدي خطير عقب حادثة وقعت في مدينة برمنغهام، وقد رُصد أثناء وصوله إلى لندن للمشاركة في مسيرة "وحدوا المملكة".

وأضافت الشرطة أن الرجل الثاني مطلوب على خلفية قضية منفصلة تتعلق بالتحريض على مهاجمة شرطي، بعدما كانت قد ذكرت في وقت سابق أن الرجلين مرتبطان بحادثة برمنغهام نفسها.
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
