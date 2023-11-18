البطولة السعودية: الايفواري لويس زاها لتعويض نيمار في الهلال

يرغب نادي الهلال السعودي, في التعاقد مع المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها, لاعب غالاتا سراي التركي, خلال فترة

الانتقالات الشتوية المقبلة, من أجل تعويض البرازيلي نيمار دا سيلفا, بعد إصابة الأخير بقطع على مستوى الرباط الصليبي مؤخرا.

وحسب ما ذكره موقع رياضي سعودي , فإن إدارة نادي الهلال "تنوي التقديم بعرض رسمي إلى نظيرتها في جالاتا سراي التركي من أجل التعاقد مع الإيفواري

ويلفريد زاها, خلال الميركاتو الشتوي المقبل".



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وأشار الموقع إلى أن "إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا دفعت نادي الهلال للتفكير في ضم الإيفواري ويلفريد زاها, في يناير القادم".

وكان زاها, رفض عرضين من النصر والاتحاد في الصيف الماضي, كونه يرغب في البقاء في أوروبا.

يذكر أن, البرازيلي نيمار انضم لصفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية

الماضية, من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون أورو بعقد لمدة موسمين.

