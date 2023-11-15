مشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يسجل زيادة بنسبة 4 بالمائة خلال سنة 2024

سجل مشروع ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024، زيادة بنسبة 4 بالمائة ليصل الى 248.9 مليون دينار مقابل 239 مليون دينار للعام الماضي، وفق ما اعلنته وزيرة الأسرة آمال بلحاج موسى.



وأكدت الوزيرة في جلسة استماع نظمتها اليوم الأربعاء بقصر باردو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس النواب حول مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن مؤشر إنجاز مشاريع الوزارة قد ارتفع حاليا إلى 94 بالمائة مقابل نسبة لم تتجاوز 65 بالمائة خلال سنة 2021 .





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وأوضحت، ان الترفيع في مؤشر إنجاز المشاريع يمثل حصيلة لتسوية 63 مشروعا معطّلا إلى جانب إعادة توظيف أو توظيف 73 مؤسسة كانت مغلقة .



وذكرت في سياق آخر ، ان الوزارة تحرص على تقديم دور اجتماعي فاعل لفائدة الأسرة وكافة مكوّناتها، مشيرة ، إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج "روضتنا في حومتنا" ارتفع إلى 20 ألف طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل حاليا ، بعد أن كان في حدود 10 آلاف طفل قبل عامين.



وعبرت عن تطلعها، في ان يصل عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج المذكور 25 ألف طفل خلال سنة 2024، موضحة، ان برنامج "روضتنا في حومتنا " ينص على ان تتكفّل الوزارة بمعاليم تسجيل الأطفال من ذوي الأسر محدودة الدخل برياض الأطفال الخاصة تكريسا لحقهم في النفاذ للتربية ما قبل المدرسيّة.



وعلى صعيد آخر، كشفت الوزيرة عن احداث 47 روضة عمومية دامجة تسدي خدماتها ل1600 طفل نصفهم مجانا باعتبارهم من أبناء الأسر محدودة الدخل.



وأكدت التزام الوزارة بالتصدي للفضاءات الفوضويّة والتشجيع على إحداث رياض ومحاضن الأطفال ذات الجودة العالية.



وتطرقت إلى وضعية المراكز المندمجة للشباب والطفولة، وذكرت ان هذه المراكز تأوي 300 طفل فاقد للسند بنظام الإقامة و1532 طفلا بنظام الوسط الطبيعي.



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وأفادت أنه سيتم انتداب 40 مندوب طفولة مساعدا خلال السنة القادمة بالنظر الى ان مندوبي حماية الطفولة يعملون بنسق مضاعف بالنظر الى تلقيهم 22 ألف إشعار حول الطفولة المهدّدة ، معتبرة، ان مندوبي حماية الطفولة تمكنوا من معالجة 98 بالمائة من الاشعارات الواردة عليهم خلال 2023.



في جانب آخر ، أكدت آمال بلحاج موسى أن الوزارة تنفذ برامج متنوّعة للإحاطة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، مبينة، ان اكثر من 5 آلاف امرأة وفتاة تحصلن على موافقة تمويل المشاريع بمنصّة البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات " باعتمادات تجاوزت 30 مليون دينار.



وتعهدت بان تواصل الوزارة جهودها لدعم خدمات الرعاية لفائدة كبار السنّ سواء من خلال مؤسسات الرعاية الجديدة التي سيتمّ افتتاحها قريبا أو من خلال مزيد دعم برنامج الإيداع العائلي للمسنين والنوادي النهاريةّ والفرق المتنقلة لرعاية كبار السنّ.



من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات ودعم ريادة الأعمال النسائيّة والإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة.



ودعوا إلى دعم الاعتمادات المخصّصة للوزارة وتكثيف الحملات التحسيسيّة للتعريف على نطاق واسع ببرامجها الهادفة إلى دعم المبادرة الخاصة النسائيّة وإحداث مواطن الرزق والتعهّد بضحايا العنف



وقد وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحّما على أرواح الشهداء الفلسطينيين من النساء والأطفال في مستهلّ جلسة الاستماع التي اشرف عليها رئيس لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت.