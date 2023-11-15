تخصيص حوالي 800 ألف دينار لتهيئة ملعب عزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة وقاعة حسين الباز بجرزونة

اعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاربعاء عن اتمام إجراءات إحالة الاعتمادات الضرورية لإنهاء إنجاز مختلف الأشغال الخاصة بمشاريع إعادة تعشيب وتهيئة ملعب عزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة وقاعة حسين الباز بجرزونة والمسبح البلدي ببنزرت والمقدرة بحوالي 800 الف دينار.



وستمكّن هذه الاعتمادات المحالة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلاص المقاولات المكلفة بأشغال المشاريع الثلاثة فيما يتعلق بالقسط الخاص بتعهدات وزارة الشباب والرياضة.





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يشار إلى أن أشغال إعادة تعشيب وتهيئة ملعب عزيز جاء بالله البالغ تكلفتها الاجمالية حوالي 1 مليون دينار، قاربت على الانتهاء بما سيمكّن جمعية الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة والنسيج الرياضي والشبابي بالجهة من استغلاله.



كما تحرص بلدية بنزرت وبقية السلط المحلية والجهوية على استكمال أشغال تهيئة المسبح البلدي ببنزرت بكلفة مالية تعادل 1.8 مليون دينار وقاعة حسين الباز بجرزونة التي شارفت أشغالها، مراحلها النهائية تعهدا وتجديدا بكلفة مالية تعادل 200 الف دينار.