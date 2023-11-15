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الدوري العالمي للكاراتي بموسكو : محجوب والجامي تهديان تونس ميداليتين برونزيتين

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 22 ث
      
احرزت كل من شهيناز الجامي ووفاء محجوب ميداليتين برونزيتين في منافسات الدوري العالمي للكاراتي الذي تحتضنه العاصمة الروسية موسكو.
وتوجت شهيناز الجامي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن +68 كغ بعد تقديمها لمردود جيد ورائع طيلة البطولة مكنها من الفوز امام البطلة الروسية خاليموفا سانيتا بنتيجة 2/4 في نهائي الميدالية البرونزية.
كما احرزت البطلة الواعدة وفاء محجوب برونزية منافسات وزن -61 كغ بعد الفوز في نهائي الميدالية البرونزية أمام البطلة الأذرية ناكونشنا اوكسانا بنتيجة 2/12


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