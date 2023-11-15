الدوري العالمي للكاراتي بموسكو : محجوب والجامي تهديان تونس ميداليتين برونزيتين

احرزت كل من شهيناز الجامي ووفاء محجوب ميداليتين برونزيتين في منافسات الدوري العالمي للكاراتي الذي تحتضنه العاصمة الروسية موسكو.

وتوجت شهيناز الجامي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن +68 كغ بعد تقديمها لمردود جيد ورائع طيلة البطولة مكنها من الفوز امام البطلة الروسية خاليموفا سانيتا بنتيجة 2/4 في نهائي الميدالية البرونزية.

كما احرزت البطلة الواعدة وفاء محجوب برونزية منافسات وزن -61 كغ بعد الفوز في نهائي الميدالية البرونزية أمام البطلة الأذرية ناكونشنا اوكسانا بنتيجة 2/12

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