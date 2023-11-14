القصرين: الإطار التربوي والأولياء والتلاميذ بمدرسة ڨوبل الحدودية يحتجون للمطالبة بتسييج المدرسة تجنّبا لخطر الكلاب السائبة والحيوانات المفترسة

نفّذ الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية ڨوبل الحدودية والتابعة لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين إضرابا عن العمل توقفت بموجبه الدروس، كامل اليوم الثلاثاء، وتخلّلته وقفة إحتجاجية داخل المدرسة شارك فيها جمع من الأولياء والتلاميذ، وذلك للمطالبة بتسييج هذه المؤسسة التربوية الريفية وربطها بشبكة الماء الصالح للشراب ودعمها بعملة نظافة وبحارس.





وأوضح مدير المدرسة، عامر هرشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه منذ تشييد مدرسة " ڨوبل" سنة 1983 لم يتم تسييجها وبناء سور يحمي التلاميذ من خطر الكلاب السائبة والحيوانات المفترسة باعتبارها مدرسة نائية وحدودية، مشدّدا على ضرورة التدخّل في أقرب وقت لتسييجها لأن التلاميذ أصبحوا مهددين بخطر مهاجمة الكلاب السائبة.



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ودعا الهرشي إلى ضرورة دعم هذه المؤسسة التربوية، بعملة نظافة وبحارس، وتزويدها بالماء الصالح للشراب وإحداث قسم تحضيري صلبها، علما انّها تؤم حاليا 200 تلميذ وتلميذة و13 إطارا تربويا.



من جهتهم، وجّه عدد من أولياء تلاميذ هذه المدرسة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نداء إلى وزير التربية للتدخل والإذن بتسييج المدرسة، وتوفير الماء الصالح للشراب بها، وتوفير النقل المدرسي لأبنائهم لتجنيبهم عناء ومشقة التنقل لمسافات طويلة تتجاوز الـ5 كيلومترات يوميا.