وزير التعليم العالي يؤكد إلتزام تونس تطوير التعاون والشراكة مع الصين في مجال التجديد والخلق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير مساء أمس الإثنين في اختتام الدورة التاسعة لبرنامج "بذور المستقبل" لشركة "هواوي تكنولوجيا" وأكاديميتها للتكنولوجيا الرقمية والاتصالية التزام تونس بتنمية التعاون المثمر وتطوير الشراكة مع الجانب الصيني في مجالات التجديد والخلق.



وأضاف منصف بوكثير في هذا الصدد أن تونس تسير بخطى ثابتة على طريق تطوير التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيات الاتصال وإرساء اقتصاد المعرفة كخيار استراتيجي لمواكبة المسيرة العالمية في هذا الاتجاه.





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وأكد عزم تونس على تعزيز تعاونها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية وبصفة خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي مع الجامعات والتبادل بين الجامعات ومراكز البحث والتطويرالتونسية والصينية وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديين الافريقي الصيني والصيني العربي للتعاون داعيا الطلبة الى حسن استغلال الفرص المتاحة في مجال العلوم والتكنولوجيا في الصين.



وثمن وزير التعليم العالي بالمناسبة حسن تمثيل الطلبة المشاركين في هذه الدورة التكوينية لبلدهم تونس وعبّر عن ثقته في أنهم سيكونون حاملين للكفاءة والالتزام والمثابرة التي ستمكّن من تغيير تونس نحو الأفضل وتحقيق مستقبل مزدهر لها في المجال التكنولوجي الرقمي والإتصالي وتحسين آفاق مستقبلهم والفرص المتاحة لهم في الحياة.



ولفت الى أن الحكومة التونسية تعمل على تحقيق الانتقال الرقمي في البلاد وفي هذا الاطار أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يوم 6 نوفمبر الجاري مشروعين كبيرين يتعلقان بتركيز السحاب الرقمي وتصميم منظومة معلوماتية مندمجة والهادفين إلى تخزين البيانات الضخمة ومعالجتها وتحسين جودة الخدمات المسداة الى كل الأطراف المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.



من جهته أكد سفير الصين بتونس "وان لي" بالمناسبة أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون المشترك العلمي والتكنولوجي مع تونس لدعم التوجه التونسي نحو التميز في مجال التكنولجيات الرقمية وتكنولوجيات الاتصال مشددا على سعي بلاده الى مزيد تشجيع الفرص والمبادرات في إطار الشراكة لمصلحة البلدين.



ومن ناحيته أشاد الرئيس الإقليمي لشمال إفريقيا لشركة "هواوي تكنولوجيا" بتركيز تونس على تطوير التكنولوجيات الرقمية والاتصالية ضمن التوجه العالمي وعيا منها بأن المستقبل سيكون رقميا مما جعلها حسب تقديره من البلدان الرائدة في المنطقة في هذا المجال وتتميز بالكثير من الكفاءات المتميزة مؤكدا أن شركته ستعزز الجهد التونسي للنجاح والريادة وتمتين اقتصادها.



وجدير بالاشارة الى مشاركة أكثر من 20 طالبا من مختلف الجامعات التونسية في هذه الدورة التكوينية وقد تم بالمناسبة منحهم جوائز في ختام الدورة .

