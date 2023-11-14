تصفيات كأس العالم 2026 ـ الركراكي يستدعي جواد ياميق وبنجامين بوشواري للالتحاق بالمنتخب المغربي

قرر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي استدعاء كل من جواد ياميق مدافع فريق الوحدة السعودي، وبنجامين بوشواري لاعب خط وسط فريق سانت إتيان الفرنسي، للالتحاق بالمنتخب.

وأوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي، أن الركراكي وجه الدعوة إلى اللاعبين للانضمام إلى التربص الإعدادي الذي يقام بمركب محمد السادس لكرة القدم، تحسبا للمباراة التي ستجمعها يوم 21 نوفمبر الجاري بالمنتخب التنزاني بدار السلام، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستجرى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن الإصابة، التي تعرض لها الدولي المغربي عز الدين أوناحي رفقة فريقه أولمبيك مرسيليا منعته من الانضمام إلى التجمع الذي يخوضه المنتخب انطلاقا من امس الاثنين.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لهذه التصفيات إلى جانب كل من الكونغو والنيجر وتنزانيا وزامبيا.



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