الرابطة 2 - الجولة السادسة- النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :



المجموعة الاولى





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الاحد

في ملعب مساكن

هلال مساكن - مرجان طبرقة 2-1



السبت

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - جمعية اريانة 3 - 0



في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - نادي سبورتينغ بن عروس 1 - 0



في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل - أمل حمام سوسة 0 - 0



في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - القلعة الرياضية 1 - 0



في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - نادي حمام الانف 1 - 1



جندوبة الرياضية (معفاة)



الترتيب ن ل

1-نادي حمام الانف 14 6

2-جندوبة الرياضية 12 5

النجم الرادسي 12 6

4-النادي القربي 11 5

5-هلال مساكن 10 6

6-شبيبة العمران 9 5

7-أمل حمام سوسة 7 6

8-شبيبة القيروان 6 5

جمعية اريانة 6 5

10-مستقبل وادي الليل 5 5

11-مرجان طبرقة 3 6

نادي سبورتينغ بن عروس 3 6

13 -القلعة الرياضية 2 6





- المجموعة الثانية



الاحد

في ملعب جرجيس

ترجي جرجيس - الملعب القابسي 4- صفر



في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - نادي المحيط القرقني 2-1



في ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة 1-1



في ملعب قابس

مستقبل قابس - أمل الرقبة 3-1



السبت

في ملعب الشابة

هلال الشابة - سبورتينغ المكنين 1 - 0



في ملعب مصطفى الدوري بجربة

أمل جربة - نادي أولمبيك مدنين 1 - 1



مستقبل الرجيش - معفى



الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 13 6

2-الترجي الجرجيسي 12 5

مستقبل قابس 12 5

4-أمل الرقبة 8 6

الملعب القابسي 8 6

نادي أولمبيك مدنين 8 6

أولمبيك سيدي بوزيد 8 6

سبورتينغ المكنين 8 6

9-أمل جربة 7 5

مكارم المهدية 7 5

11-محيط قرقنة 3 5

12 نسر جلمة 2 6

مستقبل الرجيش 1 5





