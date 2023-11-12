الرابطة 2 - الجولة السادسة- النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :
المجموعة الاولى
المجموعة الاولى
الاحد
في ملعب مساكن
هلال مساكن - مرجان طبرقة 2-1
السبت
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - جمعية اريانة 3 - 0
في ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - نادي سبورتينغ بن عروس 1 - 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل - أمل حمام سوسة 0 - 0
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - القلعة الرياضية 1 - 0
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - نادي حمام الانف 1 - 1
جندوبة الرياضية (معفاة)
الترتيب ن ل
1-نادي حمام الانف 14 6
2-جندوبة الرياضية 12 5
النجم الرادسي 12 6
4-النادي القربي 11 5
5-هلال مساكن 10 6
6-شبيبة العمران 9 5
7-أمل حمام سوسة 7 6
8-شبيبة القيروان 6 5
جمعية اريانة 6 5
10-مستقبل وادي الليل 5 5
11-مرجان طبرقة 3 6
نادي سبورتينغ بن عروس 3 6
13 -القلعة الرياضية 2 6
- المجموعة الثانية
الاحد
في ملعب جرجيس
ترجي جرجيس - الملعب القابسي 4- صفر
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - نادي المحيط القرقني 2-1
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة 1-1
في ملعب قابس
مستقبل قابس - أمل الرقبة 3-1
السبت
في ملعب الشابة
هلال الشابة - سبورتينغ المكنين 1 - 0
في ملعب مصطفى الدوري بجربة
أمل جربة - نادي أولمبيك مدنين 1 - 1
مستقبل الرجيش - معفى
الترتيب ن ل
1-هلال الشابة 13 6
2-الترجي الجرجيسي 12 5
مستقبل قابس 12 5
4-أمل الرقبة 8 6
الملعب القابسي 8 6
نادي أولمبيك مدنين 8 6
أولمبيك سيدي بوزيد 8 6
سبورتينغ المكنين 8 6
9-أمل جربة 7 5
مكارم المهدية 7 5
11-محيط قرقنة 3 5
12 نسر جلمة 2 6
مستقبل الرجيش 1 5
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