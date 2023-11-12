العيد الوطني للشجرة ببنزرت: اعطاء إشارة إنطلاق موسم التشجير بالجهة من منطقة بشاطر

أعطيت اليوم الأحد بمنطقة بشاطر من عمادة مرنيصة بمعتمدية بنزرت الجنوبية إشارة إنطلاق موسم التشجير بجهة بنزرت، وذلك في موكب رسمي انتظم بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "شجرة لكل مواطن"، ووسط اجواء معبرة تلازم فيها العلمان التونسي والفلسطيني، في تاكيد متجدد على المكانة العالية والثابتة للقضية الفلسطينية العادلة لدى كل الشعب التونسي.



وحضر هذا الموكب الذي جرى تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، ممثلون عن النسيج المنظماتي والجمعياتي وعديد المواطنين ومحبي الطبيعة من جميع الفئات المجتمعية والشرائح العمرية ولاسيما من الاطفال والشباب، علاوة على الاسرة الموسعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودائرة الغابات والحماية المدنية والمصالح الامنية.

وأعطيت بالمناسبة إشارة انطلاق غراسة أكثر من هكتارين، بمنطقة بشاطر التي كانت شهدت حريقا هائلا سنة 2015، على ان تتواصل حملات التشجير في بقية مناطق الجهة طيلة الموسم.



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وابرز والي بنزرت في تصريح إعلامي بالمناسبة حرص جميع هياكل الدولة محليا وجهويا ومركزيا على إعادة إحياء وتطوير المساحات الغابية بالجهة وتعزيز تلك الثروة من جديد وضرورة الاستثمار بطريقة علمية في الغابات بما يضمن ديمومة القطاع للأجيال القادمة وتثمينه لفائدة المتساكنين وأيضا لفائدة الاقتصاد الوطني.

يشار الى انه تم بمناسبة عيد الشجرة تخصيص اكثر من 400 الف شتلة لغراستها وهي موضوعة على ذمة المصالح الرسمية من بلديات وإدارات عمومية وهياكل مجتمعية من مواطنين وجمعيات وغيرهم بهدف إعادة إكساء الغطاء الغابي بالجهة.