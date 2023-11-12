البطولة السعودية: النصر يتجاوز الوحدة ويعزز مركزه الثاني

عزز النصر وصافته للبطولة السعودية الممتازة لكرة القدم، بعدما تغلب، امس السبت، على الوحدة بثلاثة اهداف لهدف في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من البطولة.



وسجل أهداف النصر كل من البرازيلي اليكيس تيليس في الدقيقة (11) وعبدالإله العمري في الدقيقة (39) والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة (49) بينما سجل هدف الوحدة، البرازيلي انسيلمو دي مورايش في الدقيقة (81) .





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ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين تراجع الوحدة للمركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة ثانية، اقتنص الأخدود فوزا مهما عندما تغلب على ضيفه نادي الحزم الذي ينشط فيه حارس المنتخب التونسي ايمن دحمان بهدفين لهدف.

وسجل هدفي الأخدود، الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقتين (8 و90 ز3) فيما سجل هدف الحزم البرتغالي انتونيو كارفاليو في الدقيقة ( 90 ز7).

ورفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز السادس عشر، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 7 نقاط وتراجع للمركز الأخير.

وواصل الاتفاق نتائجه السلبية وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء .

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 16 نقطة في المركز الثامن .

ملخص مباراة النصر والوحدة 3/1#النصر_الوحده pic.twitter.com/Bwfr5EkHfq — Mr : M (@maltyar) November 12, 2023 ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين تراجع الوحدة للمركز التاسع برصيد 16 نقطة.وفي مباراة ثانية، اقتنص الأخدود فوزا مهما عندما تغلب على ضيفه نادي الحزم الذي ينشط فيه حارس المنتخب التونسي ايمن دحمان بهدفين لهدف.وسجل هدفي الأخدود، الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقتين (8 و90 ز3) فيما سجل هدف الحزم البرتغالي انتونيو كارفاليو في الدقيقة ( 90 ز7).ورفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز السادس عشر، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 7 نقاط وتراجع للمركز الأخير.وواصل الاتفاق نتائجه السلبية وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء .وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 16 نقطة في المركز الثامن .