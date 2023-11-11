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تسليم مساكن إجتماعية لفائدة عدد من المنتفعين بمجاز الباب

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 16:40 قراءة: 1 د, 59 ث
      
سلّمت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزنزري، السبت، عددا من المساكن الاجتماعية لفائدة منتفعين من مشروع بناء 78 مسكنا اجتماعيا بمجاز الباب بباجة. وقدّرت كلفة بناء هذه المساكن بما ناهز 5 مليون دينار.
وبيّنت الزنزري، فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأنّ هذه المساكن، التى انتفع بها اصحابها، بعد طول انتظار، مقامة على مقاسم تمسح 120 مترا مربعا وهي قريبة من المرافق الاساسية والترفيهية من ملاعب ومعاهد ومحاضن أطفال.

وأعلنت أنّه سيتم توزيع 80 مسكنا بقبلاط بباجة، أيضا، قريبا وأنّه تمّ توزيع 1214 مسكنا بكامل الجمهورية في هذا الإطار.
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كما أفادت بأنّه يوجد 3464 مسكنا جاهزا فى انتظار اعداد قائمات المنفعين وان 3694 مسكنا بصدد البناء. كما صرّحت بأنّ الجزء الثاني من مشاريع المساكن الاجتماعية يتضمن بناء خمسة آلاف مسكن بكلفة 450 مليون دينار.

وأعطت وزيرة التجهيز والاسكان، بالمناسبة، إشارة إنطلاق الجزء الثاني من مشروع سد الثغرات بالطريق الجهوية رقم 76 بباجة الجنوبية، على مدى 7 كلمترات، وبناء جسر على وادى مجردة على مستوى منطقة مستوتة بتكلفة جملية تفوق ال28 مليون دينار وهو مشروع يواجه عدد من الاشكاليات العقارية.

وعاينت أشغال استكمال القسط الأوّل من المشروع ذاته بالطريق الجهوية رقم 76 الرابطة بين تبرسق وباجة الجنوبية كما تابعت مشروع معالجة الانزلاقات الارضية بالطريق الجهوية رقم 75، الذى انطلقت أشغاله منذ ديسمبر 2022 وتقدر كلفته بحوالي 2,4 مليون دينار. ومن المنتظر أن تنتهي أشغال هذا القسط خلال الأشهر الثلاثة القادمة بعد توفير المقاول المواد اللازمة للانجاز.

ودعت وزيرة التجهيز فى هذا السياق الى حل الاشكاليات العقارية قبل الانطلاق فى انجاز المشاريع مبرزة انه لن يتم السماح بتجاوز آجال الآشغال المبرمجة مسبقا. وأكّدت ضرورة المتابعة اليومية الميدانية للمقاولين.

وأعلنت وزيرة التجهيز ل(وات)، أيضا، أنّه ستتم دراسة إنجاز مائة كيلومترا (كلم) من المسالك الريفية بباجة اعتبارا لطابعها الفلاحي وأنّه يتواصل، حاليا، إنجاز اكثر من 45 كلم من المسالك الريفية بالجهة بتكلفة تفوق ال18 مليون دينار ومنها اشغال تهيئة وتعبيد مسالك عين ام جران والبلايدية والدواميس بنفزة، التى تابعت أشغالها، السبت.

وأكّد المدير الجهوى للتجهيز والاسكان بباجة، نوفل بن علية، ل"وات" أهميّة مشاريع البنية الأساسيّة، التّى تعرفها الجهة ومنها المشروع الجديد لبناء جسر على وادى مجردة وسد الثغرات على طول سبعة كلم، الذى سيستغرق إنجازه 18 شهرا.

وأفاد بأنّ المشروع يواجه عديد الاشكاليات العقارية وتمت احالة الملف الى لجنة الاستقصاء والمصالحة مبينا ان انجاز الجسر سيسمح باختصار المسافة بين منطقة مستوتة و مدينة باجة من 19 الى7 كلم.

وأوضح أنّه تمّت معالجة إشكاليات الإنزلاقات الأرضية وسد الثغرات وتحسين حالة الطرقات على امتداد مسافات هامّة بتبرسق وباجة الجنوبية ونفزة.


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