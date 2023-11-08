البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يومي السبت والاحد 11 و12 نوفمبر الجاري :
السبت 11 نوفمبر 2023
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان /س 18/
السبت 11 نوفمبر 2023
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان /س 18/
شبيبة القيروان - النجم الساحلي
الاحد 12 نوفمبر 2023
قاعة قرمبالية /س17/
الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي
قاعة بوهيمة برادس /س17/
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري
قاعة دار شعبان الفهري /س18/
الملعب النابلي - شبيبة المنازه
قاعة الزهراء /س18/
الزهراء الرياضية - نجم حلق الوادي
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