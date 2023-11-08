البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يومي السبت والاحد 11 و12 نوفمبر الجاري :



السبت 11 نوفمبر 2023

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان /س 18/



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شبيبة القيروان - النجم الساحلي



الاحد 12 نوفمبر 2023

قاعة قرمبالية /س17/

الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي

قاعة بوهيمة برادس /س17/

النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري

قاعة دار شعبان الفهري /س18/

الملعب النابلي - شبيبة المنازه

قاعة الزهراء /س18/

الزهراء الرياضية - نجم حلق الوادي

