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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة السابعة

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يومي السبت والاحد 11 و12 نوفمبر الجاري :

السبت 11 نوفمبر 2023
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان /س 18/
...

شبيبة القيروان - النجم الساحلي

الاحد 12 نوفمبر 2023
قاعة قرمبالية /س17/
الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي
قاعة بوهيمة برادس /س17/
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري
قاعة دار شعبان الفهري /س18/
الملعب النابلي - شبيبة المنازه
قاعة الزهراء /س18/
الزهراء الرياضية - نجم حلق الوادي


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