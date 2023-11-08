وزير التربية يدعو منظمة اليونسكو للاضطلاع بدورها الإنساني لوقف المذابح والتهجير القسري للفلسطينيين

دعا وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف المذابح الشنيعة والتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال في كلمة القاها خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، "من المؤسف أن يتزامن انعقاد هذه الدورة مع ما يسلط على الشعب الفلسطيني من احتلال وإبادة جماعية وتهجير قسري على مرأى ومسمع من العام كل."

وندد الوزير بالمجازر المرتكبة في حق "الضحايا المدنيين من رضع وأطفال ونساء وشيوخ وتدمير للبيوت والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية والمستشفيات والمساجد والكنائس أمام صمت عالمي رهيب وضعف فادح للمجموعة الدولية".

وجدد البوغديري دعم تونس للشعب الفلسطيني حتى استرجاع حقوقه وإقامة دولته عاصمتها القدس.



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ومن جهة أخرى، قدم وزير التربية عرضا حول توجه تونس لإصلاح المنظومة التعليمية بما يستجيب للتطورات التي يشهدها المجال التربوي في الوقت الراهن من خلال إطلاق الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم، فضلا عن التوجه لإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق مقتضيات الدستور لإبداء الرأي في ملف إصلاح التعليم.



وكانت اعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد انطلقت أمس، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، على ان تتواصل الى غاية يوم 22 نوفمبر الجاري بمشاركة ممثلين عن 194 دولة بالاضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة عمل المنظمة الاممية في مواجهة التحديات العالمية والتطورات المتسارعة ولا سيما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية.