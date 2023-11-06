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بنزرت: إزالة كافة أشكال الإنتصاب الفوضوي بمحيط أسواق صلاح الدين بوشوشة والصدقاوي وساسي البحري ببنزرت المدينة

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نفّذت الاجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، أمس الاحد واليوم الاثنين، حملة رقابية موسّعة من أجل إزالة كافة اشكال الإنتصاب الفوضوي والتصدي للتجارة الموازية بمحيط اسواق صلاح الدين بوشوشة والصدقاوي وساسي البحري وجامع الربع ببنزرت المدينة، وفق مصالح ولاية بنزرت.
وأفضت الحملة، التي نفّذتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والادارة الجهوية للتجارة والمصالح الامنية بالتنسيق مع إقليم الامن الوطني ببنزرت، إلى تحرير أكثر من 15 محضرا إقتصاديا، وإزالة أكثر من 60 موضع إنتصاب عشوائي، وحجز صوري لـ6 شاحنات محملة بكميات هامة من الخضر والغلال، علاوة على حجز سيارة مفتش عنها.
من جهتها، نفّذت المصالح الرقابية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت والتجارة والمصالح الامنية بمنطقة الامن الوطني براس الجبل، حملة رقابية موسعة بمرجع النظر الترابي للمنطقة، افضت إلى تحرير 20 محضرا إقتصاديا، وحجز كميات هامة من المواد الإستهلاكية المدعّمة.


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