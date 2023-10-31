المنستير: فتح بحث تحقيقي في قضية القتل العمد (الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية)

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم بفتح بحث تحقيقي في القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة في قضية قتل شخص وفق ما أفاد وات اليوم الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأعطى قاضي التحقيق إنابة عدلية للشرطة العدلية بالمنستير للبحث عن الجاني وسيتولى الطبيب الشرعي تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة حسب فريد بن جحا.

وكان المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير استقبل اليوم شخصا مصابا يحمل آثار عنف على مستوى ساقه وتوفي في المستشفى ولا تعرف بعد أسباب قتله حسب ذات المصدر.

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