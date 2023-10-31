المنستير: غرة نوفمبر انطلاق موسم جني صابة الزيتون بالجهة

تقرر انطلاق موسم جني الزيتون للموسم 2023-2024 بولاية المنستير، يوم غرة نوفمبر (يوم غد الاربعاء)، مع تقديرات بحوالي 5ر33 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 7ر6 اطنان من الزيت، بتسجيل زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، الذي بلغت خلاله صابة الزيتون 20 ألف طن، أي ما يعادل 4 آلاف طن من الزيت، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير فريدة جماد منصوري.



وتبلغ تسعيرة جني الزيتون ب300 مليم للكيلوغرام الواحد مع رفع النشيرة، في حين أنّ تسعيرة التحويل على مستوى المعاصر التقليدية وشبه العصرية 140 مليما للكيلوغرام الواحد من الزيتون، مع رفع الفيتورة، و150 مليما للكيلوغرام الواحد بدون رفع الفيتورة، ويتراوح سعر التحويل في المعاصر ذات السلسلة المسترسلة مع رفع الفيتورة بين 200 مليم و250 مليما للكيلوغرام الواحد، وينتظر أن تتواصل مدّة جني الزيتون 60 يوما وأن تتطلب 5500 عامل وعاملة.





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وتقدر كميات المرجين خلال الموسم الحالي بحوالي 22076 م3 وبرمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال الموسم الحالي 2023-2024 ، رش مساحة 400 هك من الزياتين بمختلف معتمديات الجهة بمادة المرجين، وتنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين لحثهم على رش هذه المادة



وتعدّ الجهة 64 ألف هك من غابات الزياتين و3 مليون و500 ألف أصل زيتون و350 ألف أصل زيتون بيولوجي على مساحة 7 آلاف هك، ويبلغ معدل إنتاج الولاية من الزيتون 57 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 11 ألفا و400 طن من الزيت، وتتوفر في الجهة 124 معصرة منها معصرتين تقليديتين و9 معاصر ضغط عالي و113 معصرة حسب النظام المسترسل، و13 وحدة تعليب، كما يتوفر في الجهة 6 مصبات للمرجين منها مصب مغلق والبقية تبلغ طاقة استيعابها الحالية 89 ألف م3.



يشار الى ان جلسة عمل انعقدت مساء امس الاثنين، بمقر ولاية المنستير بإشراف والي الجهة، خصصت للاستعداد للموسم للزيتي.