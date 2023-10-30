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البطولة العربية للسباحة - اليوم الختامي - تونس تتحصل على 7 ميداليات منها ذهبية واحدة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 21:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحصل السباحون التونسيون على ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات بروزنزية، اليوم الاثنين، في ختام منافسات البطولة العربية التي اقيمت بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي، رافعين الحصيلة التونسية الى 25 ميدالية (6 ذهبية و10 فضية و9 برونزية).
وتحققت الميدالية الذهبية بواسطة رامي الرحموني في سباق 400 م سباحة حرة. وكان الرحموني فاز ايضا بذهبية 800م سباحة حرة.
وجاءت الميداليات الفضية بواسطة كل من امنة بن حسونة (100م سباحة حرة) وحبيبة بلغيث (200م على الصدر) والفتيات (4 في 100م سباحة حرة).
وتحصل على الميداليات البرونزية كل من محمد علي الشواشي (100م سباحة حرة) ومرام السويسي (400م سباحة حرة) وياسين صفار (100م على الظهر).
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