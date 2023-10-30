يد /بطولة افريقيا للأمم-2024: تأخير موعد انطلاق المنافسة بيوم واحد (الكونفدرالية الافريقية)

أكدت الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد تغيير موعد انطلاق نهائي بطولة افريقيا للأمم 2024 بيوم واحد حيث ستقام من 19 الى 29 جانفي المقبل بمصر.



وافادت الهيئة الافريقية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية " تعلم الكونفدرالية الافريقية ان الطبعة ال26 لبطولة افريقيا للأمم- رجال التي كانت مقررة بالقاهرة من 18 الى 28 جانفي 2024, عرفت تغييرا بيوم واحد وستقام من 19 الى 29 جانفي 2024".

ويجرى حفل سحب القرعة يوم 15 نوفمبر القادم.



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للتذكير، كان الاتحاد المصري للكرة الصغيرة قد اعلن الاسبوع الماضي ان انطلاق النسخة ال26 لكأس إفريقيا للأمم-2024 لكرة اليد (رجال) والمؤهلة لأولمبياد-2024, أجل ب24 ساعة أي من 19 إلى 29 جانفي 2024.

واوضح امين المال الهيئة الفدرالية المصرية صالح عمرو "ان هذا التغيير يأتي بطلب من البلد المنظم بسبب تزامن تاريخ 18 جانفي مع اجراء مباراة مصر/غانا لحساب الجولة الثانية لكان- 2023 (مؤجلة) لكرة القدم.

وكان مجلس إدارة الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد المجتمع مطلع شهر أفريل 2022 , قد قبل ترشح مصر لتنظيم كان-2024 للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخها.

وسيمثل المتوج بلقب كان-2024 القارة الإفريقية في دورة كرة اليد لأولمبياد-2024 في باريس.

وجرت النسخة ال 25 لبطولة افريقيا للأمم في شهر جويلية 2022 بمشاركة 13 منتخبا بعد انسحاب كينيا حيث احتل على إثرها المنتخب الجزائري المركز الخامس في الترتيب النهائي.

وتوج المنتخب المصري باللقب على حساب الرأس الأخضر (37-25) الذي بلغ لأول مرة في تاريخه المباراة النهائية للمنافسة.